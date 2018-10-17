Пересдавать отчет необязательно.

Страхователь ежемесячно сдает СЗВ-М в фонд по месту регистрации [ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ]. Если отправляют отчетность по электронке, то фонд присылает документ, который подтверждает прием сведений [ч. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ].

Отчетность считается принятой, если в протоколе проверки записано «Документ принят». Вы получили такой документ. Поэтому второй раз не надо представлять отчетность в ваше управление ПФР.

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