3919 октября 2018

Камеральная проверка налоговых деклараций длится три месяца. Сколько времени ПФР вправе проверять СЗВ-М?

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отвечает:

Этот период не установлен.

Не позднее 15-го числа каждого месяца страхователи представляют СЗВ-М [п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ]. У фонда есть месяц, чтобы внести сведения на лицевой счет застрахованного «физика» [п. 35Инструкции, утв. приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н]. Но этот срок не ограничивает период проверки.

ПФР не вправе привлечь компанию к ответственности, если с даты, когда фонд обнаружил нарушение, прошло более трех лет [ч. 19 ст. 17 Закона № 27-ФЗ]. Если три года еще не истекло, решение о штрафе законное.

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