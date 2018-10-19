Примет ли фонд СЗВ-М, если в фамилии будет лишний пробел?

Компания сдает СЗВ-М по формату [утв. постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 № 1077п]. Формат не предусматривает в элементе «фамилия» символьных элементов, в том числе пробела. Из-за этого фамилию вашего сотрудника программа посчитает недостоверной информацией.

Фонд направит вам уведомление об устранении ошибки, когда ее обнаружит. К уведомлению он приложит протокол проверки отчетности с перечнем расхождений. Ошибки с кодами 30, 40 и 50 надо исправить за пять рабочих дней. Предупреждения с кодами 10 и 20 исправлять не требуется.

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