3719 октября 2018

Примет ли фонд СЗВ-М, если в фамилии будет лишний пробел?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Компания сдает СЗВ-М по формату [утв. постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 № 1077п]. Формат не предусматривает в элементе «фамилия» символьных элементов, в том числе пробела. Из-за этого фамилию вашего сотрудника программа посчитает недостоверной информацией.

Фонд направит вам уведомление об устранении ошибки, когда ее обнаружит. К уведомлению он приложит протокол проверки отчетности с перечнем расхождений. Ошибки с кодами 30, 40 и 50 надо исправить за пять рабочих дней. Предупреждения с кодами 10 и 20 исправлять не требуется.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.