Сотруднику положен дополнительный отпуск за время после спецоценки.

Сотрудникам, которые работают во вредных условиях второй, третьей или четвертой степени либо в опасных условиях труда, положен дополнительный отпуск. Таким работникам нужно ежегодно предоставить минимум семь дополнительных дней отдыха (ст. 117 ТК). Условия труда устанавливают по результатам специальной оценки. Провести ее работодатель обязан в течение 12 месяцев после того, как создал новое место. Срок для проведения оценки отсчитывайте после того, как приняли на работу сотрудника.

Вы получили заключение экспертов через пять месяцев после приема работника. Но пока не установили, что условия вредные, у сотрудника не было оснований для льгот. Поэтому считайте стаж для дополнительного отдыха с даты, когда эксперты оценили условия труда. Трудинспекторы, которых мы опросили, с этим согласны.

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