Спишите себестоимость товаров после продажи.

Расходы должны быть экономически целесообразны. Но это не значит, что нельзя списать траты на товары, которые компания продала дешевле закупочных цен. Разница между себестоимостью и ценой продажи — убыток, который кодекс разрешает учитывать в расходах (п. 2 ст. 268 НК). Не получится списать убыток, только если компания продает товар дешевле рыночной стоимости сотрудникам (п. 27 ст. 270 НК).

Распродажу обоснуйте маркетинговой политикой. Если документа нет, издайте приказ руководителя о проведении акции. Обоснуйте причины, по которым компания предоставляет скидки. Например, для привлечения большего числа клиентов, сохранения лояльности покупателей, которые уже сотрудничают с компанией (письмо Минфина от 15.09.2017 № 03-04-06/59622).

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