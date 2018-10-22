9422 октября 2018

Арендуем помещение. По договору арендодатель обязан возместить наши траты на неотделимые улучшения. Мы решили сразу зачесть стоимость работ по улучшению в арендную плату и подписали соглашение об этом. Как отразить операцию в бухучете?

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отвечает:

Спишите затраты на неотделимые улучшения в дебет счета расчетов с арендодателем.

Арендодатель обязан возместить стоимость неотделимых улучшений, если дал на них согласие (п. 2 ст. 623 ГК). Компания-арендатор отражает затраты на стоительство неотделимых улучшений на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Вы вправе не отражать у себя в учете объект основных средств, а сразу передать капитальные вложения арендодателю. Спишите стоимость работ в дебет счета расчетов с арендодателем (п. 35Методических указаний, утв. приказом Минфина от 13.10.2003 № 91н). То есть на счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Затем отразите в учете зачет взаимных требований. Сделайте проводки:

Дебет 60 (76) Кредит 08
— переданы арендодателю результаты работ по созданию неотделимых улучшений;

Дебет 60 (76) — арендная плата Кредит 60 (76)
— проведен зачет арендной платы в счет стоимости неотделимых улучшений.

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