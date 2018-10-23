3423 октября 2018

У наших сотрудников сменная работа и суммированный учет с периодом полгода. Смены продолжаются с 10.00 до 22.00 и с 22.00 до 10.00. Если кто-то не выходит, мы должны его заменить. В таком случае мы можем оставить сотрудника, который только что отработал свою смену?

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отвечает:

Да, если работник на это согласится.

Работодатель обязан получить согласие сотрудника, прежде чем привлекать его к сверхурочной работе [ст. 99 ТК]. Вы вправе попросить работника остаться, если не пришел его сменщик.

Согласие работника на сверхурочный труд не требуется только в чрезвычайных ситуациях. То есть если необходимо предотвратить производственную аварию или сбой, который поставит под угрозу жизнь и здоровье населения [п. 1 ч. 3 ст. 99 ТК].

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