Да, если работник на это согласится.

Работодатель обязан получить согласие сотрудника, прежде чем привлекать его к сверхурочной работе [ст. 99 ТК]. Вы вправе попросить работника остаться, если не пришел его сменщик.

Согласие работника на сверхурочный труд не требуется только в чрезвычайных ситуациях. То есть если необходимо предотвратить производственную аварию или сбой, который поставит под угрозу жизнь и здоровье населения [п. 1 ч. 3 ст. 99 ТК].

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