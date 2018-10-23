Не больше чем на четыре часа.

Работа в течение двух смен подряд запрещена [ст. 103 ТК]. Сверхурочная работа не должна превышать лимитов.

Для сотрудников с суммированным учетом подсчитывают сверхурочные часы, когда закончится учетный период. Но это правило касается скорее не режима, а оплаты труда [письмо Минздравсоцразвития от 31.08.2009 № 22-2-3363].

Компания обязана вести учет рабочего времени, не только чтобы правильно начислить заработок. Работнику нужно предоставить возможность отдыхать. Поэтому для сотрудников со сменным режимом максимальная переработка 120 часов за год. И в любом случае нельзя привлекать.

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