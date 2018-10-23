Предупредите сотрудника не менее чем за два месяца о том, что поменяете условия трудового договора.

Вы меняете не график сменности, а режим рабочего времени. Его устанавливают в правилах внутреннего трудового распорядка [ст. 100 ТК]. Если же у работника режим отличается от правил, которые прописали для всех, его необходимо отразить в трудовом договоре [ст. 57 ТК]. Поэтому вы меняете сам контракт с сотрудником и об этом его нужно уведомить не меньше чем за два месяца [ст. 74 ТК].

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