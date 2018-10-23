Да, сообщите в службу занятости о решении перевести работника на неполное время.

Норма рабочего времени — 40 часов в неделю. Ваш работник будет трудиться меньше — 32 часа, и это неполное время.

Работодатель обязан уведомить службу занятости не только о том, что решил сократить штат. Это правило касается и случаев, когда работников переводят на труд в режиме неполного времени. Но срок для сообщения другой.

Необходимо отправить уведомление в течение трех рабочих дней после того, как работодатель принял решение о переводе сотрудника на неполное время [п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032–1].

Отсчитывайте срок для уведомления со дня, когда издали приказ о том, что меняете режим. На основании этого же документа уведомите работника, что меняете ему условия договора.

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