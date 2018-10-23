1323 октября 2018

Нужно перевести сотрудника со сменного графика. Сотрудник будет работать с понедельника по четверг, 32 часа в неделю. Новый график работника считается неполным рабочим временем? Надо уведомлять службу занятости?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, сообщите в службу занятости о решении перевести работника на неполное время.

Норма рабочего времени — 40 часов в неделю. Ваш работник будет трудиться меньше — 32 часа, и это неполное время.

Работодатель обязан уведомить службу занятости не только о том, что решил сократить штат. Это правило касается и случаев, когда работников переводят на труд в режиме неполного времени. Но срок для сообщения другой.

Необходимо отправить уведомление в течение трех рабочих дней после того, как работодатель принял решение о переводе сотрудника на неполное время [п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032–1].

Отсчитывайте срок для уведомления со дня, когда издали приказ о том, что меняете режим. На основании этого же документа уведомите работника, что меняете ему условия договора.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.