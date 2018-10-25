3025 октября 2018

В 2017 году компания купила и реализовала товары. Теперь подписали соглашение с продавцом о том, что снизилась стоимость купленных товаров. Нужно ли сдавать уточненку по налогу на прибыль за 2017 год?

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отвечает:

Безопаснее представить уточненку за прошлый период.

Стоимость товаров для перепродажи компания вправе списать в периоде, когда продала их (ст. 320 НК). Вы продали товары и списали расходы в 2017 году.

Контрагенты вправе договориться о скидке после отгрузки. По мнению Минфина, если покупатель уже успел перепродать товар, то снижение закупочной стоимости необходимо отразить в налоговом учете так же, как исправление ошибок (письмо Минфина от 25.04.2018 № 03-03-06/1/28048).

Мнение чиновников спорное. Ошибкой считается искажение в учете. Но компания в 2017 году списала ту стоимость, которую была вправе отразить в расходах. Основания для ее снижения появились, кода контрагенты подписали соглашение об этом.

Если не хотите спорить с налоговиками, то рассчитайте налог к доплате за 2017 год и пени (п. 1 ст. 75 НК). Перечислите их в бюджет и сдайте уточненку.

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