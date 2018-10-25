13125 октября 2018

У нас проверяют НДФЛ. Инспекторы требуют регистры по НДФЛ, платежные ведомости, реестр платежек, штатное расписание, положение по оплате труда и премировании, коллективный договор, оборотно-сальдовые ведомости, приказ об установлении сроков зарплаты и пр. Части документов у нас нет, потому что мы их не составляем. Мы обязаны представить бумаги?

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отвечает:

Вы вправе представить только те бумаги, которые есть в компании.

Закон не устанавливает список документов, которые вправе требовать налоговики. Какие именно бумаги нужны инспекторам, они решают сами.

Информация о расчете НДФЛ есть в регистрах налогового учета. На проверке главное – представить эти бумаги. Сводные и оборотно-сальдовые ведомости, коллективный договор, положение о зарплате и премировании напрямую к проверке НДФЛ не относятся.

Компания может не представлять документы, которые не обязана вести. Налоговики не вправе штрафовать за это.

Инспекторы на местах выписывают штраф в 200 руб. за каждую бумагу, которую не дала компания на проверке (п. 1 ст. 126 НК).

Поясните налоговикам, что часть документов вы не ведете. Даже если инспекторы выпишут штраф, оспорить его получится в суде (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.07.2018 № Ф10-2383/2018).

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