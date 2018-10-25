Вы вправе заявить вычет НДС. Подарочный сертификат – это документ, который подтверждает право получить товары на сумму, прописанную в сертификате (письмо Минфина от 25.04.2011 № 03-03-06/1/268). Суды решили: сертификаты подтверждают, что покупатель внес аванс на покупку товара в будущем (определение Верховного суда от 21.11.2014 по делу № 305-КГ14-1498).

Компания вправе заявить вычет на основании авансового счета-фактуры. Когда обменяете сертификат на товар, попросите у продавца счет-фактуру. После отгрузки товара НДС нужно будет восстановить.

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