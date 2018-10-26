2126 октября 2018

Как вписать в расчет по взносам больничный за предыдущий период?

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отвечает:

Компания, которая появилась в результате реорганизации, обязана отчитываться по взносам со дня государственной регистрации (письмо Минфина от 27.06.2018 № 03-15-06/44163). При реорганизации путем преобразования обязанность платить страховые взносы переходит к новой организации (п. 9, 11 ст. 50 НК). Первым расчетным периодом для нее будет период с даты регистрации до окончания календарного года. А отчетным периодом станет период со дня регистрации до окончания квартала.

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