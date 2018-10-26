Компания обязана сдать нулевой расчет, если не платила и не начисляла физлицам доход за отчетный период (письмо ФНС от 16.07.2018 № БС-4-11/13691). Заполните в расчете все обязательные разделы. В полях с числовыми показателями, для которых нет данных, поставьте нули.

Нулевым расчетом компания заявляет, что в отчетном периоде зарплату не выплачивала и взносы не начисляла. Если компания не сдаст нулевой расчет, налоговики посчитают, что она опоздала с отчетом. Могут заблокировать счет и оштрафовать на 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>