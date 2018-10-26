Обособленное подразделение самостоятельно сдает расчет по взносам на своих сотрудников, если начисляет и выплачивает им зарплату. Если же головная компания решила сама считать зарплату всем работникам, она обязана включить сотрудников обособки в свой расчет по страховым взносам. Заполнять расчет таким образом нужно начиная с периода, в котором обособку лишили права начислять и выплачивать зарплату. Отчет сдают по месту учета компании (письмо ФНС от 17.08.2018 № ПА-4-11/16006).

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