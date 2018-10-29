10529 октября 2018

Как бухгалтеру понять, продолжается камералка декларации по НДС или уже закончилась?

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отвечает:

Если не приходило требование сдать пояснения или уточненку, то можно считать, что налоговики не выявили нарушений. Следовательно, нет оснований увеличивать срок проверки и она закончится через два месяца. Только не забывайте учитывать возможное время на доставку почты — это ориентировочно неделя. Если в течение двух месяцев и примерно недели нет требований, значит, налоговики закончили камералку в двухмесячный срок без замечаний.

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