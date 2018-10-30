Да, если вы получили требование о документах, которое налоговая обосновала ссылкой на статью 93 НК. В таком случае компания вправе представить в ответ уведомление любым из способов, которые перечислены в пункте 2 статьи 93 НК. Компании, которые не обязаны отчитываться электронно, могут сдать уведомление лично либо отправить заказным письмом по почте. Выслать его необходимо в течение 10 рабочих дней после того, как компания получила запрос из инспекции [п. 3, 5 ст. 93 НК].

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