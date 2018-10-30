3330 октября 2018

Чтобы отказаться представлять документы, которые уже отдавали налоговикам, подойдет уведомление из приказа ФНС от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@?

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отвечает:

На наш взгляд, в данном случае эта форма неуместна.

Уведомление, о котором вы говорите, направляют, если компания не может представить документы в срок. Например, не успевает их подготовить и тогда просит перенести день сдачи. Либо у компании нет нужных бумаг, и потому она не может передать их налоговикам.

В данном случае компания могла бы представить документы, но решила использовать свое право отказать налоговикам. Поэтому считаю, будет вернее составить уведомление в свободной форме.

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