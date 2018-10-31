3031 октября 2018

Мы решили ознакомиться с полной подборкой материалов проверки. Написали об этом ходатайство в инспекцию. Инспекторы должны предоставить нам такую возможность?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Инспекция направляет необходимые материалы вместе с актом налоговой проверки.

Налоговики обязаны приложить к акту проверки материалы, которые подтверждают выводы о правонарушении со стороны компании [п. 3.1 ст. 100 НК]. То есть у организации сразу будут необходимые данные, чтобы убедиться в правоте налоговиков либо оспорить их выводы.

Материалы, которые компания сама представила в инспекцию, к акту не прикладывают. Если же инспекторы запрашивали у других налогоплательщиков документы и в них есть налоговая или иная тайна, то компания получит только выписки из этих материалов.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.