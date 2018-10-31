Инспекция направляет необходимые материалы вместе с актом налоговой проверки.

Налоговики обязаны приложить к акту проверки материалы, которые подтверждают выводы о правонарушении со стороны компании [п. 3.1 ст. 100 НК]. То есть у организации сразу будут необходимые данные, чтобы убедиться в правоте налоговиков либо оспорить их выводы.

Материалы, которые компания сама представила в инспекцию, к акту не прикладывают. Если же инспекторы запрашивали у других налогоплательщиков документы и в них есть налоговая или иная тайна, то компания получит только выписки из этих материалов.

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