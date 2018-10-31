Да, предупредите инспекторов.

У компании нет обязанности предупреждать, что ее представитель не сможет явиться на допрос. Но вашему директору стоит сообщить в инспекцию, что есть причины перенести допрос на более поздний срок. При этом руководитель может приложить к уведомлению копию больничного листа.

Налоговики не станут предъявлять претензии, если убедятся, что у директора были уважительные причины просить перенести дату встречи. В таком случае они обычно идут навстречу и присылают повестку с другим временем для допроса.

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