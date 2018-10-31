4331 октября 2018

Инспекторы повесткой вызвали на допрос директора. Но он на больничном. Нужно предупреждать инспекцию, что директор не придет на встречу? Обязательно сообщать причину, по которой руководитель не сможет явиться вовремя?

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отвечает:

Да, предупредите инспекторов.

У компании нет обязанности предупреждать, что ее представитель не сможет явиться на допрос. Но вашему директору стоит сообщить в инспекцию, что есть причины перенести допрос на более поздний срок. При этом руководитель может приложить к уведомлению копию больничного листа.

Налоговики не станут предъявлять претензии, если убедятся, что у директора были уважительные причины просить перенести дату встречи. В таком случае они обычно идут навстречу и присылают повестку с другим временем для допроса.

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