Компания не сможет списать расходы на ремонт автомобиля.

Вы вправе требовать с водителя возмещение ущерба, если он повредил служебный автомобиль (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК). Но вы можете простить долг частично или полностью (ст. 240 ТК). Если простите долг, то лишите себя возможности списать ущерб. Расходы должны быть экономически обоснованными (п. 1 ст. 252 НК). В данном случае их таковыми не признают, ведь их может возместить работник (письмо Минфина от 23.07.2018 № 03-03-07/51352).

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