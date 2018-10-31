7331 октября 2018

Водитель попал в аварию на служебной машине, его признали виновником. Страховка не покрыла ремонт автомобиля. Поэтому компания оплачивала услуги по ремонту за свой счет — 150 тыс. руб. Но директор не хочет взыскивать эти деньги с водителя. Если простим долг, сможем ли мы списать расходы на ремонт?

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отвечает:

Компания не сможет списать расходы на ремонт автомобиля.

Вы вправе требовать с водителя возмещение ущерба, если он повредил служебный автомобиль (п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК). Но вы можете простить долг частично или полностью (ст. 240 ТК). Если простите долг, то лишите себя возможности списать ущерб. Расходы должны быть экономически обоснованными (п. 1 ст. 252 НК). В данном случае их таковыми не признают, ведь их может возместить работник (письмо Минфина от 23.07.2018 № 03-03-07/51352).

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