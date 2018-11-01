751 ноября 2018

Договорились с контрагентом, что будем электронно обмениваться документами. Поэтому с сентября счета-фактуры не печатаем на бумаге. Надо ли хранить их бумажные копии?

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отвечает:

Вы не обязаны дублировать электронные документы на бумаге.

Компании сами решают, в какой форме составлять счета-фактуры — электронной или бумажной. Все зависит от договоренности контрагентов и их технических возможностей (п. 1 ст. 169 НК).

Электронные счета-фактуры необходимо заверять усиленной квалифицированной электронной подписью (приказ Минфина от 10.11.2015 № 174н). Документ с квалифицированной подписью равнозначен бумажному (ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ). Счета-фактуры составляют в формате, который утвердила ФНС (п. 9 ст. 169 НК, приказ ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@).

Электронные счета-фактуры храните на компьютере вместе с сертификатом цифровой подписи (п. 1.13 Порядка, утв. приказом № 174н). При этом распечатывать и дублировать счета-фактуры на бумаге не надо (письма ФНС от 19.07.2017 № СД-4-3/14079@, Минфина от 13.01.2016 № 03-03-06/1/259).

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