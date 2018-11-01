Да, вы вправе так использовать дни отдыха.

У сотрудника есть право на 28 календарных дней отпуска. ТК не требует использовать отпуск разово, его можно делить. Одна из частей должна быть минимум 14 календарных дней (ст. 114, 115, 125 ТК). Остальные части могут быть любой продолжительности (письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

Ваш сотрудник планирует подольше отдохнуть, но сохранить дни отпуска. Это законно. Поэтому вы можете отпустить его в те дни, которые он отразил в заявлении.

Отпуск по графику не требуется согласовывать с работодателем. В остальных случаях требуется его согласие. Если руководитель не против такого отпуска, то он доложен издать приказ об отдыхе.

Если форма документа, принятая в компании, предусматривает возможность отразить в нем две части отпуска, то достаточно одного распоряжения руководителя. Иначе необходимо издать два приказа, чтобы сотрудник мог отдохнуть в удобные для него дни.

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