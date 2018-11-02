662 ноября 2018

Сотрудник работал внешним совместителем. С 1 сентября он уволился с основного места работы. В этот день у нас тоже уволился наш работник, поэтому мы берем совместителя на его место. Обязанности будут отличаться. Как оформить такой перевод?

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отвечает:

Есть два варианта оформления.

Во-первых, вы вправе расторгнуть договор о внешнем совмещении и заключить контракт по основному месту работы. В таком случае сотруднику потребуется выдать зарплату за отработанное время и компенсацию неиспользованного отпуска (ч. 4 ст. 84.1, ч. 1 ст. 127 ТК). На следующий рабочий день заключите с работником трудовой договор по основному месту. В нем пропишите новые трудовые функции сотрудника.

Во-вторых, вы вправе заключить с сотрудником дополнительное соглашение об изменении условий трудового договора по совместительству (ст. 72 ТК). После издайте приказ, что работа по совместительству считается основной. Внесите запись в трудовую книжку работника (п. 2 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225). Датой приема на работу будет считаться день подписания соглашения.

Компания вправе выбрать любой из двух вариантов, ошибки не будет. Это подтвердили трудинспекторы, которых мы опросили, и Роструд на сайте онлайнинспекция.рф.

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