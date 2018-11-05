Вы вправе учесть в расходах выплаты «физику» по решению суда.

Компания оплатила работы два раза: по гражданско-правовому договору со вторым подрядчиком и по решению суда. Общая сумма этих выплат и будет стоимостью ремонта в кабинете. А значит, вы вправе их списать. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина от 04.07.2013 № 03-03-10/25656).

Траты на косметический ремонт организация вправе списать единовременно (п. 1 ст. 260 НК). Расходы на услуги второго подрядчика учтите на дату, когда вы подписали с ним акт выполненных работ. Сумму, которую компания выплатила по суду, необходимо учесть в расходах на дату вступления в силу решения суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК).

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