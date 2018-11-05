Распределяйте взносы пропорционально фактическим доходам.

Вмененный налог можно уменьшить на страховые взносы за тех, кто занят в деятельности на ЕНВД. Часто расходы на уплату страховых взносов невозможно прямо отнести на тот или иной вид деятельности. Например, работник отпускает товар как оптом, так и в розницу. Если налоговые режимы совмещают, взносы нужно распределить.

Как именно разделить страховые взносы между разными режимами налогообложения, в НК не прописали. Минфин предлагает делить взносы пропорционально доле доходов от деятельности на каждом режиме [письмо Минфина от 11.08.2017 № 03-11-11/51743]. При этом в расчет берут фактический доход, а не вмененный.

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