266 ноября 2018

Вмененку называют мерой поддержки субъектов малого предпринимательства. То есть, чтобы применять этот режим, надо соответствовать критериям малого бизнеса? Нужно следить за фактическими доходами?

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отвечает:

Нет. Право на вмененку не зависит от фактического дохода.

Чтобы применять ЕНВД, налогоплательщику нужно соответствовать условиям из пункта 2.2 статьи 346.26 НК. Некоторые из них могут совпадать с критериями, чтобы бизнес считался малым. Но в части доходов для ЕНВД нет ограничений.

Фактические доходы и расходы от деятельности нужно учитывать, если вмененку совмещают с другим режимом налогообложения [п. 7 ст. 346.26 НК]. Это необходимо, чтобы распределить общие затраты и верно посчитать налоговую базу по тому налогу, где учитывают фактические доходы и расходы.

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