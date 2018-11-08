Спросите об этом в удостоверяющем центре, где вы получали электронную подпись. Обычно дополнительных отметок в заявлении не нужно. Многие центры уже сейчас выдают токены, которые содержат в себе два ключа — по старому ГОСТу и по новому. Ведь переход на новый стандарт планировали с 1 января 2019 года. Чтобы у клиента не было затруднений, сертификат переключился бы автоматически. Сейчас срок действия старого стандарта продлили до 31 декабря 2019 года (письмо ФСБ от 07.09.2018 № 149/7/6-363).

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