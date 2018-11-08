178 ноября 2018

Как ФНС взаимодействует с ФТС - какие данные налоговая служба передает в таможенную и наоборот?

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ФТС передает в ФНС сведения о таможенном декларировании, вывозе товаров, прибытии и убытии транспорта при международных перевозках. Также сообщает о начисленных и уплаченных таможенных платежах, таможенной стоимости товаров и ее корректировках. К нам поступает и другая информация, например о проверках, которые провели таможенники. В свою очередь ФНС направляет в ФТС информацию о налоговой задолженности, плательщиках с высоким и низким уровнем налогового риска, результатах проверок, банковских счетах и т. д. Мы постоянно расширяем состав обмениваемых сведений. Это необходимо, чтобы повысить эффективность налоговых и таможенных проверок в зонах непрозрачного бизнеса.

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