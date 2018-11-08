Как налоговики используют информацию от ФТС?

Например, при проверке применения нулевой ставки по НДС и освобождения от акцизов при экспорте, при контроле вычетов НДС, уплаченного на таможне при импорте. Электронный обмен данными о внешнеэкономических транзакциях позволил упростить камеральные проверки деклараций по НДС и акцизам участников ВЭД. Теперь экспортеры сдают электронные реестры сведений из документов. Эти реестры автоматически сопоставляются с данными ФТС. За девять месяцев 2018 года в ФНС поступили сведения по 81,3 тысячи участникам ВЭД и 3,2 млн таможенных деклараций.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>