238 ноября 2018

Как налоговики используют информацию от ФТС?

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Например, при проверке применения нулевой ставки по НДС и освобождения от акцизов при экспорте, при контроле вычетов НДС, уплаченного на таможне при импорте. Электронный обмен данными о внешнеэкономических транзакциях позволил упростить камеральные проверки деклараций по НДС и акцизам участников ВЭД. Теперь экспортеры сдают электронные реестры сведений из документов. Эти реестры автоматически сопоставляются с данными ФТС. За девять месяцев 2018 года в ФНС поступили сведения по 81,3 тысячи участникам ВЭД и 3,2 млн таможенных деклараций.

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