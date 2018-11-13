3613 ноября 2018

Как инспекторы контролируют вычеты импортного НДС?

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отвечает:

Система АСК НДС-2 сопоставляет данные отчетности по НДС с декларациями, которые поступают от таможни. Автоматически проверяются все реквизиты декларации на товары — номер, декларант, лицо, ответственное за финансовое урегулирование, стоимостные показатели и др. Кроме того, проверяются данные о фактической уплате таможенного НДС. Разница между суммой налогов, которые плательщик теоретически должен уплатить, и фактически перечисленной суммой — это налоговый разрыв, который АСК НДС-2 находит автоматически. На старте работы системы уровень налогового разрыва составлял 9 процентов, а сегодня этот показатель - 1,57 процента.

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