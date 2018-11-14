2914 ноября 2018

Сотрудник увольняется из нашей компании в связи с выходом на пенсию. По условиям коллективного договора мы платим ему единовременное пособие в связи с выходом на заслуженный отдых. Облагается ли оно НДФЛ и страховыми взносами?

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отвечает:

Пособие в пределах трехкратного среднего заработка освобождается от НДФЛ и взносов.

Компания вправе не удерживать НДФЛ с выходного пособия в пределах трехкратного среднего заработка сотрудника, который увольняется (п. 3 ст. 217 НК). Причем не важно, по каким причинам компания и работник расторгают трудовой договор, правила для всех случаев одинаковые (письмо Минфина от 19.06.2014 № 03-03-06/2/29308). А значит, если выплата в связи с выходом на пенсию не превышает лимита, то она не облагается НДФЛ. Со сверхлимитных сумм удержите НДФЛ. Перечислить налог в бюджет требуется не позднее следующего рабочего дня (п. 6 ст. 226 НК).

Что касается страховых взносов, то в отношении них действуют точно такие же правила: не облагается сумма в пределах трех средних месячных заработков (подп. 2 п. 1 ст. 422 НК).

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