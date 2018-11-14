Отразите в книге покупок реквизиты платежки.

Компания-продавец вправе принять НДС к вычету, если расторгла договор с контрагентом и вернула ему предоплату (п. 5 ст. 171 НК). Расторжение договора подтвердит, например, соглашение о расторжении договора, возврат денег — платежное поручение.

Компания вправе принять налог к вычету в течение одного года после возврата предоплаты (п. 4 ст. 172 НК). В данном случае правило о трехлетнем периоде не действует (письмо Минфина от 21.07.2015 № 03-07-11/41908).

Возврат аванса надо отразить в книге покупок. В графе 7 запишите реквизиты платежки, которой вы перечислили партнеру деньги (письмо Минфина от 24.03.2015 № 03-07-11/16044). В книге продаж отражать возврат не надо.

В налоговой декларации сумму НДС с возвращенного аванса запишите в графу 3 строки 120 раздела 3 (п. 38.11 Приложения 2 к приказу ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@).

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