1215 ноября 2018

Заключили с «физиком» договор подряда. Нам не понравилось, как он сделал косметический ремонт, и мы не приняли работу. Подрядчик обратился в суд и выиграл его. По решению суда мы заплатили всю сумму по договору. Пока шли разбирательства, работы выполнил другой «физик». Мы ему тоже заплатили и списали расходы. Вправе ли мы учесть траты на выплату первому подрядчику по решению суда?

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отвечает:

Вы вправе учесть в расходах выплаты «физику» по решению суда.

Компания оплатила работы два раза: по гражданско-правовому договору со вторым подрядчиком и по решению суда. Общая сумма этих выплат и будет стоимостью ремонта в кабинете. А значит, вы вправе их списать. Такого же мнения придерживаются и чиновники (письмо Минфина от 04.07.2013 № 03-03-10/25656).

Траты на косметический ремонт организация вправе списать единовременно (п. 1 ст. 260 НК). Расходы на услуги второго подрядчика учтите на дату, когда вы подписали с ним акт выполненных работ. Сумму, которую компания выплатила по суду, необходимо учесть в расходах на дату вступления в силу решения суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК).

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