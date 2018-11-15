2415 ноября 2018

Мы на вмененке. Планируем открыть новый вид деятельности, по которому предусмотрен ЕНВД. Нам невыгодно переводить бизнес на вмененку, и мы не хотим становиться на учет как плательщики ЕНВД. Решили сразу применять упрощенку. Это возможно?

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отвечает:

Оставайтесь на ЕНВД до конца года, так как вы не вправе применять упрощенку раньше следующего года.

В середине года нельзя открыть деятельность на упрощенке, если до тех пор применяли другой режим. Вы можете перейти на упрощенку сразу, как только зарегистрировали новую компанию (п. 2 ст. 346.13 НК). Отказаться от вмененки тоже не получится до начала следующего года. Если новый вид деятельности попадает под ЕНВД, то нужно применять вмененку до конца налогового периода. Это подтвердили налоговики, которых мы опросили.

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