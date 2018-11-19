Вы вправе применить тот метод по распределению взносов, который прописали в своей учетной политике.

Предприниматель с наемными работниками может уменьшить налог на взносы за работников и за себя, но не более чем на 50 процентов от суммы налога. Правило работает и для вмененки, и для упрощенки с объектом «доходы» [п. 3.1 ст. 346.21, п. 2.1 ст. 346.32 НК]. Поэтому в бюджет попадет вся сумма взносов, а на одну и ту же сумму уменьшат либо ЕНВД, либо упрощенный налог.

Если вмененку совмещают с упрощенкой с объектом «доходы минус расходы», можно уменьшить на взносы только вмененный налог. И для компании выгоднее заплатить меньше ЕНВД, чем снизить на ту же сумму взносов налоговую базу по упрощенке.

Компания сама решает, по какой методике рассчитывать пропорцию, чтобы уменьшить налоги на взносы. Подтвердите, что у вас не было цели перераспределить взносы так, чтобы максимально использовать уменьшение налога. Для этого покажите проверящим свою учетную политику, расчет пропорции, а также книгу учета по упрощенке за тот же период, за который проверяют декларацию по ЕНВД.

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