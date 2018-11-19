Да, по грузоперевозкам можно платить вмененный налог.

Налогоплательщики вправе применять ЕНВД в отношении грузоперевозок [подп. 5 п. 2 ст. 346.26 НК]. При этом в автопарке должно быть не более 20 машин.

Переход на уплату единого налога добровольный. Для этого нужно подать заявление в инспекцию по месту, где бизнесмен состоит на учете. Срок — пять рабочих дней со дня, когда начали фактически применять вмененку к виду деятельности [п. 3 ст. 346.28 НК].

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