2616 ноября 2018

Предприниматель прописан в Москве, но уже давно живет в Петербурге по временной регистрации. Как предпринимателю с московской пропиской подтвердить, что он вправе применять ЕНВД по грузоперевозкам в Петербурге? Или ему нужно выписаться из московской квартиры?

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отвечает:

Предпринимателю нужно зарегистрироваться в Петербурге.

По некоторым видам деятельности перейти на ЕНВД можно, только если предприниматель зарегистрирован по месту жительства в регионе, где действует вмененка. Например, это разносная или развозная торговля либо грузоперевозки [п. 2 ст. 346.28 НК].

Временная регистрация не имеет значения для предпринимателя. Бизнесменов ставят на учет в налоговой по месту постоянной прописки [ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, п. 4 ст. 84 НК].

В вашем случае предприниматель уже состоит на учете. Чтобы он смог платить вмененный налог от грузоперевозок в Петербурге, ему необходимо поменять постоянную регистрацию и прописаться в Петербурге. Если он этого не сделает, то он должен платить налоги за себя по месту постоянной прописки и по месту постановки на учет в качестве предпринимателя. На данный момент это Москва. При этом в Москве не предусмотрен такой режим налогообложения, как ЕНВД.

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