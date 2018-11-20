Выставите корректировочный счет-фактуру.

Стороны вправе изменить цену поставки после заключения договора (п. 2 ст. 424 ГК). Если нужно уточнить стоимость сделки, составьте корректировочный счет-фактуру. Сделать это нужно в течение пяти дней после того, как стороны подписали дополнительное соглашение на изменение цены (письмо Минфина от 14.02.2017 № 03-07-09/8251). Если изменилась цена товара по нескольким счетам-фактурам, вы вправе выписать один корректировочный счет-фактуру (п. 5.2. ст. 169 НК).

Из-за корректировочного счета-фактуры уменьшится НДС. Корректировать отгрузку не надо — ведь на тот момент организация верно заполнила документы, ошибки не было. НДС по корректировочному счету-фактуре продавец вправе принять к вычету (п. 13 ст. 171 НК). Вычет можно использовать в течение трех лет после того, как выставили корректировочный документ.

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