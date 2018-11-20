9720 ноября 2018

Наш работник получил за август зарплату больше московского МРОТ. До этого выплаты были меньше минималки, так как сотрудник работает по совместительству и его зарплата зависит от отработанного времени. Но трудинспектор на проверке решил, что компания недоплачивает, и оштрафовал. Это законно?

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отвечает:

Ревизор не вправе выписать штраф только за то, что совместитель получает меньше минималки.

Работодатель обязан платить сотруднику, который отработал за месяц полную норму рабочего времени, зарплату не меньше МРОТ (ст. 133 ТК). Правила распространяются и на работников, которые трудятся по совместительству.

В столице минималка составляет 18 742 руб. Если компания не отказалась присоединиться к региональному соглашению, нужно платить сотрудникам не меньше этой суммы.

Если сотрудник работает неполный день, размер выплаты надо скорректировать. Например, за 20 часов работы в неделю минимальная зарплата составляет 9371 руб. (18 742 руб. : 40 ч × 20 ч). Если совместитель получил не меньше, инспекторы не вправе выписать штраф работодателю.

Чтобы оспорить наказание, подайте жалобу руководителю территориальной инспекции труда (ст. 361 ТК, п. 113 Административного регламента, утв. приказом Минтруда от 30.10.2012 № 354н). Если это не поможет, то обращайтесь в суд.

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