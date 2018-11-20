4120 ноября 2018

Сносим аварийное здание. После демонтажа образовался лишний металлолом. Мы его продали. Как отразить доход?

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отвечает:

Отразите доход от продажи материалов дважды.

Материалы, которые образовались после демонтажа, необходимо учесть в доходах по рыночной цене (п. 13 ст. 250 НК). То есть по цене, по которой их можно продать.

Когда компания продаст металлолом, она признает выручку (п. 1 ст. 249 НК). То есть необходимо второй раз учесть доход. Но при продаже компания вправе списать расходы на приобретение материала.

В данном случае расходом будет рыночная стоимость, которую компания первый раз учла в доходах. То есть двойного налогообложения не будет. Ведь один доход организация уменьшит на величину расходов. Налоговики, которых мы опросили, считают такой порядок учета верным.

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