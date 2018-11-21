Обычно фонд не переводит деньги на счет, а засчитывает затраты в счет будущих платежей. Чтобы получить живые деньги, подайте заявление и документы, которые подтверждают целевой характер затрат. Например, если выплачивали пособие по рождению ребенка, то представьте заявление работника, справку из ЗАГСа и письмо, что второй родитель не получал данную выплату.

У ФСС есть 10 календарных дней после получения обращения, чтобы перечислить деньги. Но если фонд назначит проверку — камеральную или выездную, то средства переведут только после ее окончания (п. 3, 4 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

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