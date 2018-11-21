ФСС вправе отказаться переводить деньги на счет?

Да, вправе. Прежде чем перечислять на счет компании живые деньги, ФСС проведет углубленную проверку. У компании могут запросить сведения об остатках на расчетных счетах и платежах в картотеке. Если сумма в картотеке превышает остаток по счету, то фонд имеет право отказать в выплате (подп. 2.1 п. 1 ст. 4.2 Закона № 255-ФЗ). Могут потребовать дополнительную первичку. Например, трудовой договор с сотрудником. Не получив требуемое, фонд откажет в возмещении.

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