Безопаснее начислить взносы. Чиновники приравнивают невозмещенные пособия к выплатам в рамках трудовых отношений, поэтому требуют начислить на них взносы (ст. 420 НК, п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, письмо Минфина от 01.09.2017 № 03-15-07/56382). Только в суде компаниям удается доказать, что пособия, которые не возместил фонд, освобождены от взносов (определение Верховного суда от 23.11.2015 № 304-КГ15-14441).

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