Да, может. Это при условии что компания ведет деятельность по упрощенке и вмененке по одному адресу и онлайн-касса имеет такую техническую возможность (ст. 4.2, 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Следите, чтобы в реквизитах чека был указан только один налоговый режим (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Нельзя, чтобы в один чек входили товары, работы или услуги, подпадающие под разные налоговые режимы. Если ведете деятельность на вмененке и упрощенке по разным адресам, зарегистрируйте две кассы.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>