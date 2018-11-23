4223 ноября 2018

Может ли компания использовать одну онлайн-кассу при совмещении вмененки и упрощенки?

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отвечает:

Да, может. Это при условии что компания ведет деятельность по упрощенке и вмененке по одному адресу и онлайн-касса имеет такую техническую возможность (ст. 4.2, 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Следите, чтобы в реквизитах чека был указан только один налоговый режим (п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). Нельзя, чтобы в один чек входили товары, работы или услуги, подпадающие под разные налоговые режимы. Если ведете деятельность на вмененке и упрощенке по разным адресам, зарегистрируйте две кассы.

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