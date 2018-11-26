4526 ноября 2018

Организация с наемными работниками оказывает информационные услуги. Инспекторы требуют, чтобы компания начала применять онлайн-кассу. Нужно ли перейти на ККТ?

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отвечает:

Нет, не нужно. Компании из сферы услуг с наемными работниками могут не использовать онлайн-кассу до 1 июля 2019 года. Исключение — общепит (письмо Минфина от 12.04.2018 № 03-01-15/24334). Но такие компании одновременно с оказанием услуг могут реализовывать товар. Например, если в салоне красоты продают косметические средства на вынос, а в автомастерской — машинное масло, при этом не оказывая услуг по замене. В этом случае налоговые инспекторы потребуют установить онлайн-кассу. Ведь по факту идет продажа товара, при реализации которого компания обязана применять ККТ. Наличие наемных работников в этом случае не имеет значения (п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

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