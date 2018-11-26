Нет. Компания должна пробивать чеки при реализации товара на упрощенке. При оказании услуг по ремонту автомобилей компания вправе не применять онлайн-кассу до 1 июля 2019 года (Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ). При этом разрешено продавать запчасти с последующей установкой или заменой. Освобождение от применения онлайн-кассы не распространяется на все режимы и виды деятельности, которые компания применяет. Также как и обязанность применять онлайн-ККТ на одном не принуждает применять ее на другом. Поэтому проверяйте, нужно ли применять кассу для каждого режима и вида деятельности отдельно.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>