3426 ноября 2018

Организация на вмененке занимается ремонтом автомобилей, а на упрощенке — продажей запчастей. Вправе ли она не пробивать чеки?

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отвечает:

Нет. Компания должна пробивать чеки при реализации товара на упрощенке. При оказании услуг по ремонту автомобилей компания вправе не применять онлайн-кассу до 1 июля 2019 года (Федеральный закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ). При этом разрешено продавать запчасти с последующей установкой или заменой. Освобождение от применения онлайн-кассы не распространяется на все режимы и виды деятельности, которые компания применяет. Также как и обязанность применять онлайн-ККТ на одном не принуждает применять ее на другом. Поэтому проверяйте, нужно ли применять кассу для каждого режима и вида деятельности отдельно.

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