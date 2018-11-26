12026 ноября 2018

Подотчетник купил авиабилеты на всех командированных сотрудников и расплатился корпоративной картой. Итого было куплено семь билетов общей стоимостью 95 000 руб. Может ли компания учесть такой расход?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, компания вправе учесть расход. Подотчетник вправе оплатить билеты корпоративной картой, если является ее держателем. В таком случае пропишите в регламенте по использованию корпоративной карты, что сотрудник вправе расходовать средства на покупку билетов для командированных сотрудников.

Подотчетник должен подтвердить расходы авансовым отчетом. К нему нужно приложить подтверждающие документы. Подтвердить расходы по корпоративной карте можно оригиналами квитанций банкоматов, слипов, чеков. В подтверждающих документах должна быть фамилия подотчетника — держателя карты, который расплатился за билеты (письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106). Также приложите распечатанные электронные билеты и маршрут-квитанцию.

Признать расходы можно будет тогда, когда сотрудники вернутся из командировки. Использование билетов нужно подтвердить посадочными талонами или справкой от перевозчика. После возвращения из командировки и утверждения авансового отчета компания вправе списать расходы на билеты.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.