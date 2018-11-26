Да, компания вправе учесть расход. Подотчетник вправе оплатить билеты корпоративной картой, если является ее держателем. В таком случае пропишите в регламенте по использованию корпоративной карты, что сотрудник вправе расходовать средства на покупку билетов для командированных сотрудников.

Подотчетник должен подтвердить расходы авансовым отчетом. К нему нужно приложить подтверждающие документы. Подтвердить расходы по корпоративной карте можно оригиналами квитанций банкоматов, слипов, чеков. В подтверждающих документах должна быть фамилия подотчетника — держателя карты, который расплатился за билеты (письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106). Также приложите распечатанные электронные билеты и маршрут-квитанцию.

Признать расходы можно будет тогда, когда сотрудники вернутся из командировки. Использование билетов нужно подтвердить посадочными талонами или справкой от перевозчика. После возвращения из командировки и утверждения авансового отчета компания вправе списать расходы на билеты.

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