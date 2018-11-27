С аванса по зарплате НДФЛ не удерживают. Обязанность по перечислению в бюджет налога возникает один раз в месяц при окончательном расчете такого дохода сотрудника (письмо ФНС от 24.03.2016 № БС-4-11/4999). НДФЛ рассчитайте на последний день месяца — дату получения дохода в виде зарплаты (п. 3 ст. 226, п. 2ст. 223 НК). Удержите налог в день выдачи зарплаты. Перечислите налог в этот же день или на следующий (п. 6 ст. 226 НК).

Исключение — если аванс выплачиваете в последний день месяца. В этом случае считайте аванс оплатой труда за месяц. Удержите налог в день выплаты аванса (определение Верховного суда от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804). Перечислите налог в этот же день или на следующий (п. 6 ст. 226 НК).

В таком случае аванс покажите в расчете 6-НДФЛ по тем же правилам, что и зарплату. В строках 100 и 110 укажите последнее число месяца, за который выплатили аванс. В строке 120 — следующий за этой датой рабочий день (п. 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК, п. 4.2 Порядка, утв. приказом № ММВ-7-11/450).

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